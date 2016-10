Barça-Kapitän Iniesta fällt sechs bis acht Wochen aus

Der FC Barcelona muss sechs bis acht Wochen auf Kapitän Andrés Iniesta verzichten.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler zog sich in der Partie gegen den FC Valencia in der ersten Halbzeit bei einem Foul von Enzo Pérez eine Verletzung des Außenbandes im rechten Knie zu, teilte der FC Barcelona mit. Damit ist auch ein Einsatz im Clásico gegen Real Madrid am 3. Dezember und in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach am 6. Dezember unwahrscheinlich.