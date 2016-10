Arsenals Siegesserie gerissen - Auch Totenham nur remis

In der dritten Minute der Nachspielzeit sah es so aus, als würde Mesut Özil seinem Trainer doch noch ein Geburtstagsgeschenk machen.

Doch Özils später Treffer gegen den FC Middlesbrough zählte nicht, weil der deutsche Fußball-Nationalspieler, dem am Mittwoch bei der 6:0-Gala gegen Ludogorez Rasgrad in der Champions League ein Hattrick gelungen war, im Abseits gestanden hatte. Es blieb beim 0:0. Nach zuvor sechs erfolgreichen Liga-Spielen ist die Siegesserie des FC Arsenal am 67. Geburtstag von Arsène Wenger gerissen.