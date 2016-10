Hertha gewinnt Verfolger-Duell gegen Köln - Dortmund patzt

Hertha BSC hat am Samstag das Verfolger-Duell in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln mit 2:1 (1:0) gewonnen. Die Berliner übernahmen damit zumindest bis zum Sonntag den zweiten Platz in der Tabelle hinter dem FC Bayern.

Den ersten Saisonsieg verpasste der bisherige Tabellenletzte Ingolstadt beim 3:3 (2:0) gegen Borussia Dortmund erst durch den Ausgleichstreffer der Gäste in der Nachspielzeit.