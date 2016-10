DFB-Frauen feiern Sieg bei Länderspiel-Premiere gegen Österreich

Trotz einer kurzen Schwächephase haben die deutschen Fußball-Frauen im ersten Länderspiel gegen Österreich einen 4:2 (2:0)-Sieg gefeiert und Bundestrainerin Steffi Jones ein erfolgreiches Heimdebüt beschert.

Vor 9459 Zuschauern in Regensburg brachte Anja Mittag den Olympiasieger mit einem Doppelschlag in der 8. und 40. Minute in Führung. Laura Feiersinger (48.) und Nina Burger (54.) glichen nach der Pause zunächst aus. Verena Faißt (75.) und Lena Petermann (81.) per Foulelfmeter bewahrten die DFB-Elf vor einem Dämpfer.