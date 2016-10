Adler schäumt nach HSV-Debakel gegen Frankfurt

René Adler hatte die Nase gestrichen voll. Schon während der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt stauchte der Torhüter des Hamburger SV seine Mitspieler zusammen, hinterher schimpfte er wie ein Rohrspatz.

«Ich habe keinen Bock, mich nach jedem Spiel auspfeifen zu lassen, das kotzt mich an. Wir haben alles vermissen lassen, was man braucht, um in der Bundesliga zu gewinnen», fauchte Adler. «Wir lassen uns da abschlachten.»