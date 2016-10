Deutscher Fußball trauert um «Adi» Katzenmeier

45 Jahre lang war er beim Deutschen Fußball-Bund der Mann mit den heilenden Händen. Bei sieben Welt- und Europameisterschaften betreute Adolf Katzenmeier die Nationalspieler, Franz Beckenbauer hatte den Physiotherapeuten kurz vor der WM 1974 als Masseur für das Team empfohlen.

«Das Helfen ist mein Leben», sagte Katzenmeier zu seinem 80. Geburtstag im November 2014. In der Nacht zu Mittwoch ist er in Frankfurt am Main gestorben.