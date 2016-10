Manchester City nur Remis - Özil trifft bei Arsenal-Sieg

Mit den deutschen Nationalspielern Leroy Sané und Ilkay Gündogan in der Startelf hat Manchester City in der Premier League den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den FC Everton kam die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku (64.) hatte die Gäste in Führung geschossen, Nolito (72.) erzielte kurze Zeit später den Ausgleich für Manchester. Die City-Spieler Kevin De Bruyne (43.) und Sergio Aguero (70.) verschossen jeweils einen Elfmeter. Vor der Länderspielpause hatte Guardiolas Team in Tottenham erstmals verloren. In der Tabelle stehen die «Citizens» aber zunächst weiter an der Spitze.