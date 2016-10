Bochum nach Aufholjagd 2:2 - St. Pauli bleibt Letzter

Bochums Johannes Wurtz jubelt über seinen Treffer zum 2:2 gegen Sandhausen. Foto: Ina Fassbender Bochums Johannes Wurtz jubelt über seinen Treffer zum 2:2 gegen Sandhausen. Foto: Ina Fassbender

Der FC St. Pauli und Arminia Bielefeld stecken in der 2. Fußball-Bundesliga nach Niederlagen weiter im Tabellenkeller fest. Die Ostwestfalen unterlagen am Freitagabend zuhause den Würzburger Kickers mit 0:1 (0:0) und warten noch auf den ersten Saisonsieg. Die Hamburger bleiben nach dem 1:2 (1:1) gegen Erzgebirge Aue Letzter. Der VfL Bochum erkämpfte sich nach 0:2 noch ein 2:2 (0:1) gegen den SV Sandhausen, verpasste aber den Anschluss an die Aufstiegsränge.

DSC Arminia Bielefeld - FC Würzburger Kickers 0:1 (0:0)

Die Ostwestfalen bleiben nach dem neunten Spieltag in der Abstiegszone. Nejmeddin Daghfous (82. Minute) erzielte das Tor für die Würzburger, mit dem der Aufsteiger vorerst auf den dritten Tabellenplatz kletterte. Vor 14 102 Zuschauern in Bielefeld trat die Arminia mit viel Leidenschaft auf, war aber in der Offensive harmlos. Aufsteiger Würzburg hielt dagegen, agierte solide in der Verteidigung und schloss einen der wenigen Angriffe durch Daghfous erfolgreich ab.

FC St. Pauli - FC Erzgebirge Aue 1:2 (1:1)

Vor 29 075 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Millerntor-Stadion brachte Marvin Ducksch (3. Minute, Foulelfmeter) die Hausherren zwar früh in Führung. Doch Pascal Köpke (39.) und Steve Breitkreuz (89.) drehten die Partie zu Gunsten der Gäste, die nicht unverdient gewannen. Der FC St. Pauli und Trainer Ewald Lienen hingegen warten nun seit fünf Partien auf einen Erfolg.

VfL Bochum 1848 - SV Sandhausen 2:2 (0:1)

Der VfL Bochum hat die erste Saison-Heimniederlage abgewendet. Vor 13 424 Zuschauern waren Lucas Höler (30. Minute) und Tim Knipping (55.) erfolgreich für die Gäste. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Gertjan Verbeek erzielten Tim Hoogland (60.) und Johannes Wurtz (61.). Bochum agierte lange überhastet, meldete sich nach dem 0:2-Rückstand aber fulminant zurück und benötigte nur eine Minute für zwei Tore. Sandhausen verpasste seinen ersten Auswärtssieg.

