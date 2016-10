DFB und DFL verlängern Grundlagenvertrag im Fußball

Reinhard Rauball (l) und Reinhard Grindel unterschrieben den Grundlagenvertrag. Foto: Rainer Jensen Reinhard Rauball (l) und Reinhard Grindel unterschrieben den Grundlagenvertrag. Foto: Rainer Jensen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) haben sich nach einigen Ungereimtheiten und Misstönen auf einen neuen Grundlagenvertrag geeinigt. Das Präsidium des DFB sprach sich in Frankfurt/Main dafür aus, das Papier, dass die Geldflüsse zwischen dem Verband und der Dachorganisation der 36 Proficlubs regelt, bis zum 30. Juni 2023 zu verlängern.

Der Vertrag muss noch vom DFL-Präsidium und vom DFB-Bundestag am 4. November 2016 in Erfurt gebilligt werden, dies gilt jedoch als Formalie: DFB-Präsident Reinhard Grindel und Ligapräsident Reinhard Rauball haben ihn unterschrieben. «DFB und DFL werden den vorwiegend ehrenamtlich geführten Amateurfußball in Zukunft noch stärker als bisher unterstützen», hieß es in einer DFB-Mitteilung.