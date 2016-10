DFB nimmt nicht an Sportausschuss-Sitzung zur WM 2006 teil

Der Deutsche Fußball-Bund wird einem Medienbericht zufolge nicht an einer Sportausschuss-Sitzung des Deutschen Bundestags zur WM 2006 teilnehmen.

Das Gremium wird sich am 14. Dezember erneut mit den Ungereimtheiten im Zusammenhang mit der Vergabe des Turniers befassen. DFB-Präsident Reinhard Grindel habe in einem Brief mitteilen lassen, dass die Spitze des Deutschen Fußball-Bunds «längerfristige terminliche Verpflichtungen» habe und so von einer Teilnahme «absehen» müsse, berichtete die «Rheinische Post». Vom DFB gab es zunächst keine Reaktion.