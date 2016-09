Tipico mit Oktoberfest-Aktion für Casino Spiele

Neben dem umfangreichen Wettbereich bietet Tipico auch ein Casino mit zahlreichen Spielen und Gewinnmöglichkeiten an. Neben dem ohnehin schon lukrativen Einzahlungsbonus von 100 EUR + 100 Freispiele gibt es attraktive Preise und Prämien während des Oktoberfests.

Ganz Deutschland weiß Bescheid – in München findet noch bis zum 3. Oktober das große Oktoberfest statt. Dieses Ereignis nutzen viele Unternehmen natürlich auch für eigene Marketing-Aktionen und so handhabt es auch der Online-Buchmacher Tipico, der in seinem Casino-Bereich mit einer Oktoberfest-Aktion wirbt. Im Großen und Ganzen lädt Tipico seine Nutzer dazu ein, mit ihnen das Oktoberfest zu feiern. Es winken Bonuspreise im Gesamtwert von 25.000 Euro (unter anderem Produkte von Apple). Die Aktion läuft noch bis zum 2. Oktober. Dazu gehören einige spezielle Aktionen, die wir im Folgenden nun etwas näher bringen wollen.

Tipico Black Jack Turnier: 5.000 Euro

An jedem Wochenende des Oktoberfests kann man an gewissen Turnieren teilnehmen. Für den restlichen Zeitraum empfiehlt sich also das kommende Wochenende vom 01./02. Oktober, an dem man unter anderem an einem Black Jack Turnier teilnehmen kann. Um einen Oktoberfest-Bonus zu gewinnen, muss man die höchsten Einsätze bringen. Pro 50 Euro Wetteinsatz an einem Black Jack Tisch bekommt man einen Punkt. Am Ende des Turniers werden die 20 besten Spieler belohnt und der Sieger erhält ein iPad Mini.An jedem Dienstag im Zeitraum kann man an den Black Jack Tischen eine sogenannte Bonuskarte ausgeteilt bekommen. Der Bonus kann direkt übernommen werden und wird dann in den nächsten Tagen gutgeschrieben.

Tipico Live Roulette Turnier: 5.000 Euro

An jedem Mittwoch und an jedem Donnerstag hat man die Chance auf den Anteil von 5.000 Euro oder aber ein iPad Mini. Wie auch beim Black Jack werden hier die 20 besten Spieler eines Turniers mit den höchsten Wetteinsätzen belohnt (1 Punkt pro 50 Euro Einsatz) und der Gewinner jeden Turniers erhält ein iPad. Wie auch bei dem oben genannten Turnier werden die besten 20 Spieler meist mit Geldpreisen belohnt. So erhält der 20. beispielsweise immerhin 50 Euro, während der 3. sich schon über 750 Euro freuen kann.

Oktoberfest Live Holde´m 10% Geld zurück:

Tipico bietet seinen Kunden im Rahmen der Aktion an, dass man an jedem Freitag, an dem man an einem Live Holde´m Tisch spielt, seine Verluste reduzieren kann und zwar genau um 10%, die man zurückgezahlt bekommt. So kann man sich sicher sein, dass man selbst bei einem größeren Verlust nicht ganz so tief in die Tasche greifen muss. Des Weiteren wirbterhalten möchte. Diese Bonusaktion bietet sich sicherlich für viele, bereits aktive Nutzer an, doch vor allem will Tipico damit auch den potenziellen Neukunden einen Anreiz für die Registrierung liefern. Aufgrund der vielen Boni und Gewinnmöglichkeiten lohnt sich ein Besuch der Oktoberfest-Aktion von Tipico, da man nicht unbedingt der Gesamtsieger sein muss, um belohnt zu werden und man damit eine Vielzahl von Gewinnmöglichkeiten hat.