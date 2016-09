FC Bayern reist bescheiden zu Atlético - 21 Spieler mit an Bord

Unter Trainer Carlo Ancelotti ist Bayern München in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. Foto: Tobias Hase

Nach dem schmerzhaften Halbfinal-Aus in der Vorsaison reist der FC Bayern bescheiden zum Champions-League-Gastspiel bei Atlético Madrid.

Vor dem zweiten Gruppenspiel am Mittwoch sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge beim Abflug in München: «Alles andere als eine Niederlage wäre ein positives Ergebnis.» Der deutsche Fußball-Rekordmeister war mit einem souveränen 5:0 gegen FK Rostow in die Saison der Königsklasse gestartet, steht im Stadion Vicente Calderon aber vor dem wohl härtesten Auftritt der Vorrunde. «Das wird sicher der schwerste Gegner», betonte Rummenigge.