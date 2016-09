Juve mit 4:0 gegen Cagliari zurück an Tabellenspitze

Torjubel bei Juve. Die Turiner besiegten Cagliari Calcio locker mit 4:0. Foto: Alessandro Di Marco Torjubel bei Juve. Die Turiner besiegten Cagliari Calcio locker mit 4:0. Foto: Alessandro Di Marco

Mit einem ungefährdeten Heim-Erfolg und dank des Patzers von Konkurrent SSC Neapel hat Juventus Turin die Tabellenführung in der Serie A zurückerobert. Ohne den geschonten Fußball-Weltmeister Sami Khedira besiegten die Turiner am fünften Spieltag der Serie A Aufsteiger Cagliari Calcio souverän mit 4:0 (3:0). Der bisherige Spitzenreiter Neapel kam nur zu einem 0:0 bei CFC Genua.

Für Juve trafen Daniele Rugani (14. Minute), Gonzalo Higuain (34.), Dani Alves (39.) und Luca Ceppitelli per Eigentor (84.) zum vierten Saisonerfolg. Trainer Massimiliano Allegri hatte Khedira nach zuvor fünf Startelf-Einsätzen eine Pause gegönnt, der Mittelfeldspieler stand nicht im Kader. Juve-Kapitän Gianluigi Buffon wurde zur Pause angeschlagen ausgewechselt. Neapel ist nach fünf Spieltagen weiter ungeschlagen, büßte durch das Remis aber seinen Spitzenplatz ein.

Hinter den beiden Champions-League-Teilnehmern lauert der AS Rom auf Rang drei. Ohne den weiter verletzten Antonio Rüdiger, dafür aber erstmals in dieser Saison mit Kapitän Francesco Totti in der Startelf, besiegte der Hauptstadtclub Schlusslicht FC Crotone mit 4:0 (2:0). Stephan El Shaarawy (26.), Mohamed Salah (37.) und der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko (48./57.) trafen zum dritten Saisonerfolg.

Inter Mailand kommt nach holprigem Saisonstart immer besser in Schwung. Das Team des neuen Trainers Frank de Boer gewann nach dem Erfolg gegen Juve vergangene Woche nun auch 2:0 (2:0) beim FC Empoli und ist nun Fünfter. Der Argentinier Mauro Icardi traf nach Flanke von Antonio Candreva (10.) und nach einem Konter (17.) zum Sieg.