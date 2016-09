Real verpasst Rekord: Nur 1:1 gegen Villarreal

Real Madrid hat einen neuen Rekord verpasst. Nach 16 Siegen hintereinander in der Primera División kamen die Königlichen gegen den FC Villarreal nur zu einem 1:1 (0:1).

Damit konnte Madrid den FC Barcelona, der im Jahr 2011 ebenfalls 16 Spiele in Serie gewonnen hatte, nicht überholen. Real, nächster Gegner von Borussia Dortmund in der Champions League, bleibt in der spanischen Eliteliga ungeschlagen.