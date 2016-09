UEFA stellt Logo für die Euro 2020 vor

Die EM 2020 findet in ganz Europa statt. Foto: Facundo Arrizabalaga

Der europäische Fußball-Verband UEFA hat in London das Logo für die Europameisterschaft 2020 vorgestellt. Es zeigt den Pokal umringt von Menschen - von der UEFA als «vereinte Fußball-Bürger» bezeichnet -, die auf einer Brücke stehen. Das Motto lautet «Fußball für alle».

Die EURO 2020 wird nicht wie üblich in einem oder zwei Ländern ausgetragen, sondern in 13 Städten in ganz Europa stattfinden, darunter München. Die Brücke symbolisiert die Verbindung zwischen den Gastgeber-Ländern.