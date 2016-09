Erste Niederlage für Drittliga-Spitzenreiter Duisburg

Spitzenreiter MSV Duisburg hat am siebten Spieltag der 3. Fußball-Liga die erste Niederlage hinnehmen müssen. Der Zweitliga-Absteiger unterlag am Freitagabend beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:3 (0:1), bleibt aber mit 14 Zählern punktgleich mit dem VfL Osnabrück an der Tabellenspitze.

Den Führungstreffer vor 3052 Zuschauern erzielte Steven Ruprecht in der 30. Minute vom Elfmeterpunkt, nachdem David Blacha nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Stephane Mvibudulu (64.) und Blacha (87.) erhöhten zum Endstand. Auch das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften hatte der SV Wehen in der Saison 2014/2015 (1:0) gewonnen.