Hannover 96 beim VfB ohne Felipe und Sobiech

Hannover 96 muss im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart ohne Felipe und Artur Sobiech auskommen.

Der brasilianische Verteidiger und der polnische Stürmer werden nicht rechtzeitig fit, um am Montag in Stuttgart zu spielen, sagte 96-Trainer Daniel Stendel. Die Partie beim Tabellenersten sei «das erste Spiel, in dem wir nicht Favorit sind», erklärte der Coach des Dritten. Dennoch sei das Ziel klar: «Wir wollen drei Punkte mitbringen.»