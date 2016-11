1860 vs. Kaiserslautern Quoten, Aufstellung und Wetten zum Montagsspiel

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern lautet das Spitzenspiel an diesem Spieltag in der 2. Liga. Die Quoten zu den Wetten bei 1860 gegen Kaiserslautern sehen die Hausherren gegenüber den Pfälzern leicht im Vorteil. Für Kaiserslautern geht es darum, die Serie aufrecht zu erhalten und sich damit im Mittelfeld zu etablieren, während die Löwen dringend Punkte benötigen, um sich aus dem Keller zu arbeiten. 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern lautet das Spitzenspiel an diesem Spieltag in der 2. Liga. Die Quoten zu den Wetten bei 1860 gegen Kaiserslautern sehen die Hausherren gegenüber den Pfälzern leicht im Vorteil. Für Kaiserslautern geht es darum, die Serie aufrecht zu erhalten und sich damit im Mittelfeld zu etablieren, während die Löwen dringend Punkte benötigen, um sich aus dem Keller zu arbeiten.

Nachdem die erste Liga den Spieltag schon beendet hat, kommt es am Montag noch zum Topspiel in der zweiten Liga. Dabei spielt der 1. FC Kaiserslautern auswärts beim TSV 1860 und erhofft sich einen weiteren Sieg. Es wäre für die Pfälzer bereits der 4. Erfolg in Serie, nachdem man den Saisonstart mit dem neuen Trainer Tayfun Korkut richtig in den Sand gesetzt hat. Die Stimmung in der Pfalz ist nun wieder deutlich besser. Zwar will man noch nicht wieder von einem potenziellen Aufstieg reden, allerdings könnte man sich mit einem Dreier in München zumindest im Mittelfeld sicher etablieren und wer weiß, was aus dieser Saison noch werden kann, wenn man aus der aktuell kleinen Serie eine richtig große Serie machen kann. Der Kader ist bei weitem nicht auf dem Niveau von Hannover oder Stuttgart, allerdings haben in der Vergangenheit schon viele Teams bewiesen, dass man mit Teamgeist die fehlende Qualität ausgleichen kann. Bei den Löwen hat man vor der Saison nach namhaften Transfers auch von einem Platz in der oberen Region der Tabelle geträumt, doch der bittere Alltag lautet Abstiegskampf. Die Löwen haben nur eins der letzten 9 Pflichtspiele für sich entschieden und so liegt man derzeit nach 12 Spielen und 11 Punkten nur ganz knapp über dem Strich. Für Trainer Costa Runjaic wird es die Partie gegen seinen ehemaligen Verein. Bei einer Niederlage würde man noch tiefer in den Keller und vor allem in die Krise rutschen. Da kommt ein motivierter und vor allem selbstbewusster Gegner wie der FCK eigentlich nicht wirklich gelegen, wobei man mit einem Erfolg auch das eigene Selbstvertrauen wieder stärken könnte. Die Fans werden jedenfalls einen tollen Abend verbringen, denn beide Lager verbindet eine Fanfreundschaft. Die Buchmacher gehen derweil mit ihren Quoten eher von einem Sieg der Löwen aus.

Vorschau zur Aufstellung 1860 - Kaiserslautern

Voraussichtliche Startelf 1860 München - 1. FC Kaiserslautern

1860 München (Trainer: Runjaic):

Zimmermann - Stojkovic, Uduokhai, Rodnei, Wittek - Lacazette, Liendl - Aycicek, Neuhaus - Mölders, Olic Zimmermann - Stojkovic, Uduokhai, Rodnei, Wittek - Lacazette, Liendl - Aycicek, Neuhaus - Mölders, Olic 1. FC Kaiserslautern (Trainer: Korkut):

Pollersbeck – Mwene, Koch, Ewerton, Aliji – Ziegler, Moritz – Gaus, Stieber, Görtler - Osawe

Anstoß am 21.11.16 um 20:15 Uhr (Allianz-Arena, München)

Bei den Löwen wird Zimmermann zwischen den Pfosten stehen. Davor bilden Stojkovic, Uduokhai, Rodnei und Wittek die Viererkette. Lacazette und Liendl bedienen das defensive Mittelfeld, während die Offensive aus Aycicek, Neuhaus, Mölders und Olic bestehen wird. Bei den Pfälzern hütet Pollersbeck den Kasten und hofft, dass seine Abwehr rund um Mwene, Koch, Ewerton und Aliji einen möglichst guten Job erledigen wird. Ziegler und Moritz spielen auf der Doppelsechs, während Gaus, Stieber, Görtler und Osawe für die nötigen Auswärtstreffer sorgen sollen.

Quoten 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern

Quotenvergleich 1860 - Kaiserslautern: Anbieter Sieg 1860 Remis Sieg Kaiserslautern Bonus tipico 2,35 3,30 3,10 100 EUR bet365 2,30 3,25 3,10 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Lauterer mit einer Quote von 3.10 leicht in der Rolle des Underdogs. Die Münchner sind wohl wegen des Heimspiels mit einer Siegquote von 2.35 leicht in der Favoritenrolle. Ein Remis würde beiden nicht wirklich helfen, wird aber derzeit mit einer Wettquote von 3.30 gehandelt. Die genauen Quoten zu 1860 gegen 1. FCK folgen nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.