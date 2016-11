Bielefeld-Trainer Kramny nimmt Mannschaft in die Pflicht

Trainer Jürgen Kramny nimmt die Mannschaft von Arminia Bielefeld in die Pflicht. Foto: Ina Fassbender

Vor seinem Pflichtspielauftakt in der 2. Bundesliga mit Arminia Bielefeld nimmt der neue Trainer Jürgen Kramny das Team der Ostwestfalen in die Pflicht.

«Die Mannschaft muss das Wort Mannschaft leben», sagte der erst am Dienstag von den abstiegsbedrohten Ostwestfalen zunächst bis Saisonende verpflichtete Fußball-Lehrer. «Wir brauchen Punkte», ergänzte der mit dem VfB Stuttgart in die Zweitklassigkeit abgestiegene Kramny vor der Begegnung am Freitag mit dem Tabellendritten 1. FC Heidenheim. Vor dem 13. Spieltag belegen die Bielefelder mit acht Zählern und nur einem Sieg den 17. Platz.