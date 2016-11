St. Paulis Trainer Lienen: «bin hier noch nicht fertig»

Angesichts der sportlichen Talfahrt des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat Trainer Ewald Lienen zuletzt in Betracht gezogen, dass er beurlaubt werden könnte.

«Mit so etwas muss man immer rechnen. Wir haben genügend Gespräche gehabt, in denen Thomas Meggle und ich uns vor dem Präsidium erklären mussten», sagte Lienen der «Bild»-Zeitung. Alles sei in den Bereich des Möglichen gerückt worden. Der Tabellenletzte hatte sich vor knapp zwei Wochen von Sportchef Meggle getrennt, an dem bei den Fans populären Cheftrainer Lienen aber festgehalten.