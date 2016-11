Manager Arnold verlängert bei Eintracht Braunschweig

Marc Arnold hat seinen Vertrag bei Eintracht Braunschweig bis 2019 verlängert. Foto: Peter Steffen Marc Arnold hat seinen Vertrag bei Eintracht Braunschweig bis 2019 verlängert. Foto: Peter Steffen

Marc Arnold hat seinen Manager-Vertrag bei Eintracht Braunschweig vorzeitig verlängert. Der frühere Profi unterzeichnete nach Vereinsangaben einen Kontrakt bis 2019 beim Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga. Dort bildet der 46 Jahre alte Sportliche Leiter bereits seit 2008 mit Trainer Torsten Lieberknecht ein Gespann. Der Eintracht-Coach hatte schon Anfang Oktober seinen Kontrakt verlängert.

Das Duo Lieberknecht/Arnold führte die Eintracht in die 2. Liga und Bundesliga, aus der die Mannschaft nach einem Jahr wieder abstieg. Derzeit dürfen die Braunschweiger Fans auf eine Rückkehr in die Bundesliga hoffen. «Mir macht die Arbeit in diesem traditionsreichen Verein großen Spaß und ich freue mich sehr auf die vor uns liegenden Aufgaben und Herausforderungen im Profibereich und im Nachwuchsleistungszentrum», kommentierte Arnold.

