Nürnberg-Stürmer Matavz fehlt mehrere Wochen

Der 1. FC Nürnberg muss mehrere Wochen auf Stürmer Tim Matavz verzichten. Der Slowene habe im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (1:1) einen Syndesmosebandanriss im rechten Sprunggelenk erlitten, teilte der Fußball-Zweitligist mit.

Matavz war am Abend zuvor in Hamburg von Gegenspieler Lasse Sobiech gefoult worden. Eine MRT-Untersuchung habe nun die Diagnose ergeben, schrieb der «Club» bei Twitter. Der vom Bundesligisten FC Augsburg bis Saisonende ausgeliehene Matavz stand nach seiner Ankunft in Franken vom vierten Spieltag an stets als zentraler Angreifer in der Startformation und erzielte in seinen bisherigen acht Liga-Spielen vier Tore.