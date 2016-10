1. FC Nürnberg trotz Pokal-Niederlage optimistisch

Der 1. FC Nürnberg kassierte nach vier Siegen in Folge gegen Schalke 04 einen kleinen Dämpfer. Foto: Daniel Karmann Der 1. FC Nürnberg kassierte nach vier Siegen in Folge gegen Schalke 04 einen kleinen Dämpfer. Foto: Daniel Karmann

Die große Überraschung hat der 1. FC Nürnberg gegen den FC Schalke 04 im DFB-Pokal verpasst. Vom knappen 2:3 wollen sich die Franken den Schwung für die Aufholjagd der 2. Bundesliga aber nicht nehmen lassen. «Wir lassen uns von dieser Niederlage jetzt aber nicht unterkriegen», sagte Torhüter Thorsten Kirschbaum. In der Meisterschaft ist das Team von Trainer Alois Schwartz nach einem völlig verpatzten Saisonstart wieder auf Kurs, zuletzt gewann der «Club» vier Partien nacheinander.

Eine Vorstellung wie zunächst gegen Schalke dürfe sich Nürnberg beim nächsten Liga-Spiel am Montagabend in Hamburg aber nicht leisten, warnte Stürmer Guido Burgstaller. «Wenn wir so spielen wie in der 1. Halbzeit, kriegen wir auch auf St. Pauli eins auf die Ohren.»

Nürnberg Tickets bei Viagogo bestellen