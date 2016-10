Schindelmeisers 100-Tage-Bilanz beim VfB

Sportvorstand Jan Schindelmeiser hält auch nach 100 Tagen beim VfB Stuttgart nichts von großen Ankündigungen für die Zukunft des Fußball-Zweitligisten.

«Ich möchte aktuell nicht beschreiben, wo wir hinkommen könnten, ich möchte auch nicht meine Wünsche oder Träume skizzieren», sagte der 52-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Stichtag am Mittwoch. «Es ist den Menschen in den letzten Jahren zu häufig prognostiziert worden, wo man in drei bis fünf Jahren stehen kann.»