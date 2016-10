Greuther Fürth verpflichtet Mittelfeldspieler Djokovic

Fürths Trainer Stefan Ruthenbeck (l) und Fürths Präsident Helmut Hack können einen neuen Spieler begrüßen. Foto: Timm Schamberger Fürths Trainer Stefan Ruthenbeck (l) und Fürths Präsident Helmut Hack können einen neuen Spieler begrüßen. Foto: Timm Schamberger

Die SpVgg Greuther Fürth hat den zuletzt vereinslosen Fußball-Profi Damjan Djokovic verpflichtet. Damit reagierte der Zweitligist auf den langfristigen Ausfall des verletzten Jürgen Gjasula im Mittelfeld. In der Länderspielpause hatte der 26 Jahre alte Djokovic die Fürther Verantwortlichen im Probetraining überzeugt. Der Kroate erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende. Der Verein könnte diesen im kommenden Sommer per Option um weitere zwei Jahre verlängern, wie die Fürther mitteilten.

Djokovic hat in seiner Karriere unter anderem in der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 gespielt. Zuletzt war er in Frankreich für GFC Ajaccio aktiv. Djokovic erhielt noch vor dem Heimspiel am Samstagnachmittag gegen den 1. FC Heidenheim die Spielberechtigung für Greuther Fürth.