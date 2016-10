Sportchef Meggle: Keine Trainerdiskussion bei St. Pauli

Hamburg (dpa) - Sportchef Thomas Meggle hat sich trotz der anhaltenden Talfahrt des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga vor Trainer Ewald Lienen gestellt.

«Es gibt keine Trainerdiskussion. Das Ganze hatten wir schon mal vor zwei Jahren. Damals haben wir es geschafft, durch große Geschlossenheit im Verein den Klassenverbleib zu realisieren», sagte Meggle am Freitagabend nach der 1:2-Heimpleite gegen den FC Erzgebirge Aue. Lienen hatte den Kiezclub damals auf Platz 18 übernommen und nach einem schwachen Start in einem langen Endspurt doch noch in der 2. Liga gehalten.