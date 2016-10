Dietrich auf dem Weg zum VfB-Präsidenten

Wolfgang Dietrich möchte Präsident beim VfB Stuttgart werden. Foto: Franziska Kraufmann Wolfgang Dietrich möchte Präsident beim VfB Stuttgart werden. Foto: Franziska Kraufmann

Wolfgang Dietrich ist 68 Jahre alt und betreibt zum ersten Mal in seinem Leben einen Wahlkampf. «Ich bin momentan auf einer Tour, die mir eigentlich fremd ist», sagt der Unternehmer aus Leonberg. Dietrich schaut dabei nicht gequält, eher verwundert. Denn obwohl er der einzige Kandidat für das Präsidenten-Amt beim VfB Stuttgart ist: Ein Selbstläufer wird seine Wahl bei der Mitgliederversammlung am Sonntag nicht.

Wie es sich in der ersten Reihe anfühlt, weiß Dietrich gut. Als Sprecher des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21 hat er jahrelang viel ausgehalten. Dabei lernte er Fähigkeiten an sich zu schätzen, die ihm nun als Nachfolger von Bernd Wahler beim Bundesliga-Absteiger helfen sollen. «Zu meiner größten Leistung zähle ich, dass ich alle Befürworter unter einen Hut gebracht habe. Die Stadt, die Politik, die Bahn - die waren zwar alle für den neuen Bahnhof. Aber jeder irgendwie anders», erzählt Dietrich bei einem seiner vielen Termine in den Tagen und Wochen vor der Mitgliederversammlung.

Übertragen auf den Zweitligisten soll das heißen: Dietrich möchte alle, denen das Wohl des Vereins am Herzen liegt, auf eine gemeinsame Richtung trimmen. Das Vertrauen der drei Aufsichtsräte hat er. Martin Schäfer, Wilfried Porth und Hartmut Jenner haben sich für ihn als Kandidaten entschieden. «Wir haben schon verschiedenste Präsidententypen im Verein gehabt. Wir sind klar der Meinung: Wir brauchen jemand, der auch Ecken und Kanten hat», sagt Porth. Er glaubt mit Blick auf die Wahl an die Vernunft der Mehrheit. «Es ist normal, dass diejenigen, die dagegen sind, im Vorfeld lauter sind als diejenigen, die dafür sind.»

Der Familienvater Dietrich sucht den Kontakt zu Fanclubs, spricht mit Mitgliedern und versucht auch die Medien in Stuttgart durch zahlreiche Gesprächsangebote von seiner Kandidatur zu überzeugen. Sein Plan: Die Kritik seiner Gegner mit Argumenten entkräften. Das kann er am besten, wenn er spricht. Über sich, sein Leben und seine Leidenschaft für den VfB Stuttgart. «Ich will den Erfolg dieses Vereins. Deswegen sitze ich hier», sagt Dietrich.

Angegriffen wurde er vor allem wegen zwei Themen: wegen Stuttgart 21 und seiner Firma Quattrex. Die vergibt Kredite an Fußballvereine, einige VfB-Anhänger befürchten hier Interessenskonflikte oder gar geschäftliche Absichten. Davon will Dietrich nichts wissen. Die Firma werde von seinem Sohn geführt, er selbst habe nur noch 14 Prozent der Anteile. «Ich werde doch nicht Präsident und stelle mich ins Schaufenster, wenn ich vorhabe, gegen Regeln zu verstoßen», betont er. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat ohnehin längst grünes Licht gegeben und sieht keine Probleme.

