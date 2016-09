VfB wohl auch gegen Braunschweig mit Interimstrainer Janßen

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart plant für Dienstag gegen Eintracht Braunschweig weiter mit Interimstrainer Olaf Janßen.

Wie der VfB einen Tag nach dem 1:0-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern mitteilte, wird Janßen am Montag die Pressekonferenz vor der Partie gegen den Tabellenführer Braunschweig leiten. Sportvorstand Jan Schindelmeiser will sich bei der Suche eines Nachfolgers für den am Donnerstag nach nur vier Spieltagen zurückgetretenen Trainer Jos Luhukay offenbar noch Zeit lassen.