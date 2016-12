1860 stellt nächste Woche neuen Trainer vor



München (dpa) – Präsident Peter Cassalette hat die Präsentation des neuen Trainers von Fußball-Zweitligist TSV 1860 München für Anfang nächster Woche angekündigt.

Der ehemalige niederländische Weltklassespieler Clarence Seedorf, der am Freitag beim Spiel gegen den 1. FC Heidenheim im Stadion neben Investor Hasan Ismaik saß, wird das aber nicht sein. «Der will einfach mal ein gutes Spiel sehen», sagte Cassalette dem TV-Sender Sky. «Das hat mich genauso überrascht, dass der da ist.» Seedorf (40) war zuletzt Coach in China beim Zweitligisten Shenzhen FC.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Portugiese Vitor Pereira neuer Trainer des Traditionsclubs. «Das würde ich nicht ausschließen», sagte Cassalette.