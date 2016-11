DFB-Frauen wollen Spieljahr positiv abschließen

Steffi Jones ist die Bundestrainerin der deutschen Fußball-Frauen. Foto: Deniz Calagan Steffi Jones ist die Bundestrainerin der deutschen Fußball-Frauen. Foto: Deniz Calagan

Die deutschen Fußball-Frauen wollen das Länderspieljahr mit einem Sieg abschließen. Die Begegnung gegen Norwegen am Dienstag (16.00 Uhr) in Chemnitz ist für Bundestrainerin Steffi Jones ein Etappenziel in der Vorbereitung auf die EM in den Niederlanden im nächsten Jahr. «Wir wissen um die Stärken der Norwegerinnen und haben uns sehr bewusst für diesen Gegner entschieden», sagte Jones.

Im 40. Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams will Jones erneut verschiedene Varianten testen. «13 Spielerinnen, die zum Kader gehören, sind diesmal aus den unterschiedlichsten Gründen nicht dabei, dafür aber immer noch 13 Olympiasiegerinnen», bemerkte die Bundestrainerin, die zum fünften Mal die Verantwortung auf der Bank inne hat. Erstmals im Kader stehen Anna Gasper aus Potsdam und die Freiburgerin Carolin Simon. «Ich werde in jedem Fall das Wechselkontingent von sechs Spielerinnen ausschöpfen und somit vielen Spielerinnen eine Einsatzchance geben», kündigte Jones an.

Eine Startelf-Garantie gab sie Anja Mittag. Die beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stehende Angreiferin absolviert in ihrer Geburtsstadt Chemnitz das 149. Länderspiel. «Diese Partie daheim hat für mich einen ebenso großen Stellenwert wie ein EM- oder WM-Finale», sagte die 31-Jährige.

