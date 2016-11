Schwere Aufgaben für deutsche Frauen-Teams

Im Viertelfinale der Fußball-Champions-League der Frauen kommt es zur Neuauflage des Finals aus der vergangenen Saison. Der VfL Wolfsburg erhält im März 2017 gegen Titelverteidiger Olympique Lyon die Möglichkeit zur Revanche.

Das Team von Trainer Ralf Kellermann tritt am 22./23. März zunächst daheim gegen die Französinnen an, das Rückspiel findet eine Woche später statt. Am 26. Mai hatte der VfL das Endspiel gegen Lyon mit 3:4 im Elfmeterschießen verloren.