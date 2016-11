Bayern-Frauen mit 4:0-Hinspielsieg gegen Krasnoarmejsk

Die Fußballerinnen des FC Bayern reisen mit einer hervorragenden Ausgangslage zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League nach Russland.

Der deutsche Meister gewann das erste Duell gegen Rossijanka Krasnoarmejsk daheim mit 4:0 (2:0) und hat den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale vor dem Rückspiel in der nächsten Woche auswärts nahezu sicher. Lisa Evans (41.), Nicole Rolser (45.+2) und Vivianne Miedema mit zwei Toren nach der Pause (52./75.) sorgten für den souveränen Erfolg der Bayern. Am 17. November muss das Team von Trainer Thomas Wörle in Moskau ran.