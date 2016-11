DFB-Frauen bei EM gegen Schweden, Italien und Russland

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft bei der Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden in der Vorrunde auf Schweden, Italien und Russland. Das ergab die Auslosung der EM-Endrunde in Rotterdam.

Gleich im Auftaktmatch muss der achtmalige Europameister und Titelverteidiger in der Neuauflage des olympischen Finals in der Gruppe B am 17. Juli in Breda gegen die Schwedinnen antreten. Danach folgen die Partien gegen Italien (21. Juli) in Tilburg und gegen Russland (25. Juli) in Utrecht.