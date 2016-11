Turbine Potsdam gewinnt Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat das Spitzenspiel in der Frauenfußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg mit 1:0 (0:0) gewonnen.

Die Schweizerin Eseosa Aigbogun erzielte in einer vorgezogenen Partie des 8. Spieltags in der 63. Minute per Kopf den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph. Die Potsdamerinnen haben nach sieben Begegnungen 18 Punkte auf dem Konto und bauten ihren Vorsprung auf den SC Freiburg auf vier Punkte aus.