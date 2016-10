DFB-Frauen begeistern mit Offensiv-Spektakel

Mit einem begeisternden Offensiv-Spektakel gegen EM-Gastgeber Niederlande haben Deutschlands Fußball-Frauen eindrucksvoll ihre Klasse demonstriert und schon jetzt Lust auf die Endrunde im Sommer 2017 geweckt.

Beim souveränen 4:2 (4:1)-Sieg in Aalen trumpfte der Europameister und Olympiasieger vor allem vor der Pause groß auf. Mandy Islacker mit einem Doppelschlag in der 22. und 27. Minute, Anja Mittag (40.) und Tabea Kemme (44.) erzielten die Tore für die DFB-Auswahl, die auch im vierten Spiel unter Neu-Bundestrainerin Steffi Jones erfolgreich blieb. Die Tore für die Gäste schossen Sherida Spitse (38.) per Foulelfmeter und Vivianne Miedema (88.).