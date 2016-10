DFB-Frauen feiern 4:2-Sieg bei Premiere gegen Österreich

Nach ihrem erfolgreichen Heimdebüt als Bundestrainerin ließ Steffi Jones trotz einer kurzen Schwächephase der deutschen Fußball-Frauen Milde walten. «Wir haben mit viel Spielfreude agiert und verdient gewonnen», stellte Jones nach dem 4:2 (2:0) im ersten Länderspiel gegen Österreich zufrieden fest.

Vor 9459 Zuschauern in Regensburg brachte Anja Mittag den Olympiasieger am Samstag mit einem Doppelschlag in der 8. und 40. Minute in Führung. Laura Feiersinger (48.) und Nina Burger (54.) glichen nach der Pause zunächst aus. Verena Faißt (75.) und Lena Petermann (81.) per Foulelfmeter bewahrten die DFB-Elf vor einem Dämpfer. «Die Gegentore waren unnötig. Da hat die Abstimmung nicht gestimmt», monierte Jones. Den guten Gesamteindruck konnte dies aber nicht schmälern: «Man hat gesehen, wozu die Mannschaft im Stande ist.»