Sechs Olympiasiegerinnen kehren zurück

Mit einem ungewöhnlich großen Kader geht die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft in die ersten beiden Länderspiele nach der erfolgreichen EM-Qualifikation.

Gleich 26 Spielerinnen berief Bundestrainerin Steffi Jones am Dienstag in Frankfurt/Main in den Kader für die Tests gegen Österreich am 22. Oktober (14.15 Uhr) in Regensburg und die Niederlande am 25. Oktober (16.10 Uhr) in Aalen.