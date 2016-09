DFB-Frauen spielen beim Heimdebüt von Jones gegen Österreich

Steffi Jones feiert ihr Heimdebüt gegen Österreich. Foto: Jewgeni Feldman Steffi Jones feiert ihr Heimdebüt gegen Österreich. Foto: Jewgeni Feldman

Die deutschen Fußball-Frauen treffen beim Heimdebüt von Bundestrainerin Steffi Jones auf die Auswahl von Österreich. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, wurde das nächste Testspiel der Jones-Mannschaft für den 22. Oktober (14.15 Uhr) in Regensburg angesetzt. Jones, die im Anschluss an die Olympischen Spiele in Rio die Nachfolge von Silvia Neid angetreten hatte, war mit den Auswärtsspielen am vergangenen Freitag gegen Russland (4:0) und am Dienstag gegen Ungarn (1:0) in ihre Trainerkarriere gestartet.

Deutschland und Österreich sind für die EM 2017 in den Niederlanden qualifiziert, haben nach DFB-Angaben aber bislang noch nie ein Spiel gegeneinander bestritten. Nach dem Premierenduell mit den Österreicherinnen, die sich erstmals für eine EM qualifiziert haben, spielen die DFB-Frauen in weiteren Testpartien am 25. Oktober (16.10 Uhr) in Aalen gegen EM-Gastgeber Niederlande und am 29. November (16.00 Uhr) in Chemnitz gegen Norwegen.

