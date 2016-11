Sechsmal zu Null: DFB-Team stellt Gegentorrekord ein

Torwart Bernd Leno (r) hielt seinen Kasten sauber. Foto: Guido Kirchner Torwart Bernd Leno (r) hielt seinen Kasten sauber. Foto: Guido Kirchner

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat mit dem 0:0 gegen Italien ihren 50 Jahre alten Gegentorrekord eingestellt. Wie das DFB-Team im Jahr 1966, so spielte nun auch die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw sechs Mal in Serie zu Null. Der letzte Gegentreffer datiert aus dem verloren EM-Halbfinale beim 0:2 gegen Frankreich. Danach gab es ein 2:0 gegen Finnland, 3:0-Siege gegen Norwegen und Tschechien, wiederum ein 2:0 gegen Nordirland, das 8:0 gegen San Marino und nun die Nullnummer gegen die Squadra Azzurra. 1966 hatte Deutschland vor und während der WM in England eine entsprechende Serie hingelegt.

Gegen Italien blieb Deutschland erstmals seit 1996 ohne Gegentor. Damals hatte es bei der EM in England ein 0:0 gegeben. Im Tor stand in Manchester der heutige Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. «Die Marke nehme ich gerne an», sagte Bernd Leno, der in Mailand das DFB-Tor hütete.

