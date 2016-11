Infantino: Einsatz von Video-Schiedsrichter «sehr positiv»

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat den Einsatz des Video-Schiedsrichters beim Länderspiel zwischen Italien und Deutschland gelobt.

«Insgesamt war das sehr positiv. Es gab einige Episoden, in denen der Videobeweis dem Schiedsrichter geholfen hat», sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes nach dem 0:0 in Mailand. Er nannte explizit drei Szenen: das Abseits-Tor von Kevin Volland in der 63. Minute und zwei mögliche Elfmetersituationen, in denen Schiedsrichter Artur Soares Dias aber ohnehin korrekt entschieden und keinen Strafstoß gepfiffen hatte.