Italien-Stürmer Immobile: Klose ist ein Mythos

Für den ehemaligen BVB-Stürmer Ciro Immobile ist Miroslav Klose ein «Mythos».

«Hier in Rom ist er immer noch ein Held, ein Teil der Clubgeschichte für jeden Lazio-Fan», sagte der italienische Fußball-Nationalspieler, der seit diesem Sommer bei Lazio Rom spielt, dem «Kicker». Er sei froh, dass sich Klose mit dem Wechsel in den DFB-Trainerstab seinen Traum erfülle und zuvor noch den WM-Torrekord aufgestellt habe. Mit Italien trifft Immobile am Dienstag im Test-Länderspiel auf das deutsche Team.