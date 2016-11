San Marino vs. Deutschland Aufstellung, Quoten und Wetten

San Marino vs. Deutschland lautet das nächste Spiel der DFB-Elf in der WM-Qualifikation. Die Quoten zu San Marino gegen Deutschland sehen die Hausherren gegenüber den Deutschen klar im Nachteil. Für die Deutschen sollte ein Dreier eher kein Problem werden, währen für die Gastgeber wohl eher das Erlebnis zählt, gegen den Weltmeister spielen zu dürfen. San Marino vs. Deutschland lautet das nächste Spiel der DFB-Elf in der WM-Qualifikation. Die Quoten zu San Marino gegen Deutschland sehen die Hausherren gegenüber den Deutschen klar im Nachteil. Für die Deutschen sollte ein Dreier eher kein Problem werden, währen für die Gastgeber wohl eher das Erlebnis zählt, gegen den Weltmeister spielen zu dürfen.

In diesen Tagen müssen wir mal wieder auf Ligafußball verzichten, denn die DFB-Elf ist in der WM-Qualifikation gegen San Marino aktiv und hat ein Freundschaftsspiel gegen Italien vor der Brust. Zunächst steht nun aber das Duell mit dem Fußball-Zwerg an. Die Deutschen rund um Bundestrainer Jogi Löw sind mehr als nur zuversichtlich, dass sie das Spiel deutlich gewinnen werden, was man auch bei einem Blick auf die Startaufstellung erkennen kann. Jogi Löw hat zwar immer noch eine erstklassige Elf beisammen, setzt aber nicht auf seine besten Kicker. Alles andere als ein Sieg ist nicht eingeplant und damit könnte man in der Qualifikation zur WM in Russland weiter an der Tabellenspitze davonziehen, denn auch hier ist alles andere als ein Gruppensieg und damit die direkte Quali keine Option für den amtierenden Weltmeister. Verzichten muss Löw unter anderem auf den verletzten Toni Kroos und auch Manuel Neuer ist nicht mit nach Serravalle gereist. Für die Hausherren ist es das Spiel des Jahres, denn man hat den Weltmeister zu Gast. Dass das Spiel wahrscheinlich verloren gehen wird, ist auch bei San Marino den meisten klar, trotzdem freut sich der krasse Underdog auf diese Partie. In der Qualifikation hat man bisher alle Spiele verloren, doch immerhin konnte man gegen Norwegen den ersten Treffer erzielen, der beim 1:4 schon wie ein Sieg gefeiert wurde. Nicht auszudenken, wie es aussehen würde, wenn man auch gegen Deutschland ein Tor markieren könnte. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten allerdings nicht davon aus und sehen die Deutschen wie gewohnt klar in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung San Marino - Deutschland

Voraussichtliche Startelf San Marino - Deutschland

San Marino (Trainer: Manzaroli):

A. Simoncini - Brolli, F. Vitaioli, D. Simoncini, Della Valle, Rinaldi - C. Valentini, Tosi, Mazza - Zafferani - Stefanelli A. Simoncini - Brolli, F. Vitaioli, D. Simoncini, Della Valle, Rinaldi - C. Valentini, Tosi, Mazza - Zafferani - Stefanelli Deutschland (Trainer: Neuer):

ter Stegen - Höwedes, Hummels - Kimmich, Khedira, Rudy, J. Hector - T. Müller, Gündogan, M. Götze - Gomez

Anstoß am 11.11.16 um 20:45 Uhr (Olimpico, Serravalle)

Bei der DFB-Elf wird dieses Mal ter Stegen zwischen den Pfosten stehen. Davor bilden Höwedes und Hummels eine defensive Zweierkette, die aus dem breiten Mittelfeld heraus unterstützt wird. Dieses wird aus Kimmich, Khedira, Rufy und Hector bestehen, während weiter vorne Müller, Gündogan, Götze und Gomez für eine Vielzahl von Treffern sorgen sollen. Bei den Hausherren wird Simoncini im Kasten wohl alle Hände voll zu tun bekommen. Brolli, Vitaioli, Simoncini, Della Valle und Rinaldi bilden eine Fünferkette in der Abwehr und sind auch auf die Hilfe von Valentini, Tosi und Mazza aus dem Mittelfeld angewiesen sein. Vorne sollen Zafferani und Stefanelli wenn möglich für gefährliche Konter sorgen.

Quoten San Marino vs. Deutschland

Quotenvergleich San Marino - Deutschland: Anbieter Sieg San Marino Remis Sieg Deutschland Bonus tipico 125,00 30,00 1,00 100 EUR bet365 51,00 29,00 1,01 100 EUR

Die Buchmacher wollen auf einen Sieg der Deutschen mit einer Quote von 1.00 keinen Gewinn auszahlen. Ein Erfolg der Gäste wird derweil mit einer extrem hohen Wettquote von 125.00 gehandelt. Selbst ein Remis erscheint mit einer Quote von 30.00 eher utopisch. Die genauen Zahlen gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.