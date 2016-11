Boateng reist nicht zum Nationalteam

Jérôme Boateng hat Knie- und Adduktorenprobleme. Foto: Julian Stratenschulte Jérôme Boateng hat Knie- und Adduktorenprobleme. Foto: Julian Stratenschulte

Jérôme Boateng fällt für die kommenden Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aus. Der Innenverteidiger des FC Bayern werde wegen Knie- und Adduktorenproblemen nicht zum Team von Bundestrainer Joachim Löw reisen, sagte Clubchef Karl-Heinz Rummenigge nach dem 1:1 der Münchner in der Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Dies habe die medizinische Abteilung entschieden. Die Blessuren seien «nichts, was jetzt schwierig ist», sagte Rummenigge. «Aber es wäre sicherlich unter den Voraussetzungen fahrlässig, wenn er da hingehen würde.»

Deutschland tritt am kommenden Freitag in der WM-Qualifikation bei San Marino an, vier Tage später folgt der Länderspiel-Klassiker bei Italien in Mailand.

Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen