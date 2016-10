Der ewige Jogi - Ein Bundestrainer als Unantastbarer

Joachim Löw bleibt und bleibt und bleibt. Und alle sind darüber glücklich.

Kein Spitzenpolitiker, kein Topmanager in der Wirtschaft und schon gar kein Angestellter im schnelllebigen Fußball-Geschäft kann sich in seinem Job derzeit so sicher und so bewundert fühlen wie der Bundestrainer - und das wieder mit einer Perspektive über die nächste Titelmission hinaus.