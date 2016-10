Bundestrainer Löw vor Sieg-Rekord

Sepp Herberger führte die Nationalmannschaft zum ersten WM-Titel 1954. Fotos: dpa Foto: DB Sepp Herberger führte die Nationalmannschaft zum ersten WM-Titel 1954. Fotos: dpa Foto: DB

Joachim Löw wird dieses Jahr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit den alleinigen Sieg-Rekord als Bundestrainer aufstellen. Beim 2:0 gegen Nordirland vor gut zwei Wochen feierte der Weltmeister-Coach im 141. Länderspiel den 94. Erfolg. Damit egalisierte Löw die Bestmarke von Sepp Herberger, der für seine 94 Erfolge mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als DFB-Chefcoach immerhin 167 Partien benötigt hatte.

Vor der Winterpause spielt Löws Team noch am 11. November in der WM-Qualifikation beim großen Außenseiter San Marino, vier Tage später steht der Klassiker bei Italien an.

Trainer Siege Länderspiele Joachim Löw 94 141 Sepp Herberger 94 167 Helmut Schön 87 139 Berti Vogts 66 102 Jupp Derwall 44 67 Otto Nerz 42 70 Franz Beckenbauer 34 66 Rudi Völler 30 53 Jürgen Klinsmann 20 34 Erich Ribbeck 10 24

