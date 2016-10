Langjähriger DFB-Physiotherapeut Katzenmeier gestorben

Der langjährige Physiotherapeut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Adolf Katzenmeier ist tot. Er starb in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 81 Jahren in Frankfurt am Main, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Katzenmeier war 1963 von Sepp Herberger zum DFB geholt worden und seit der WM 1974 als Masseur der Nationalmannschaft tätig. «Adi», wie er von den Spielern liebevoll genannt wurde, nahm insgesamt an sieben Welt- und acht Europameisterschaften teil. Katzenmeier war bis November 2008 für den DFB tätig.