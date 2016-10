Khedira setzt ein Zeichen - «Man wird für seine Arbeit belohnt»

Das Kopfballtor war für Sami Khedira die schöne Abrundung einer auch für ihn persönlich hervorragenden Woche.

Der 29-Jährige stellte in den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Tschechien (3:0) und besonders beim 2:0 in Hannover gegen Nordirland unter Beweis, dass er auch auf dem Weg zur Fußball-WM in Russland eine feste Größe im deutschen Weltmeisterteam darstellt. «Letztendlich wird man für seine Arbeit belohnt», resümierte Khedira. «Man hat gesehen, dass ich in beiden Spielen 90 Minuten auf dem Platz gestanden habe und mehr als ordentliche Leistungen gebracht habe.»