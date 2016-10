U19: DFB-Nachwuchs gewinnt gegen Albanien 3:2

Die deutschen U19-Fußballer bleiben in der ersten Qualifikationsrunde für die EM-Endrunde 2017 auf Erfolgskurs. Beim Vierer-Turnier in Albanien besiegte die Mannschaft von Trainer Frank Kramer den Gastgeber mit 3:2 (3:0).

Mats Köhlert (8. Minute/Hamburger SV), Nicklas Shipnoski (33./1. FC Kaiserslautern) sowie Bote Baku (45.+1/FSV Mainz 05) erzielte in Tirana die Treffer. Erst in der Schlussphase konnte Albanien durch einen Strafstoß (78.) sowie ein Tor in der Nachspielzeit (90.+1) noch einmal verkürzen.