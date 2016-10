Alle DFB-Akteure im Training - Gündogan zurück

Co-Trainer Thomas Schneider schaut sich die Übungen von Ilkay Gündogan (r) ganz genau an. Foto: Daniel Bockwoldt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr zweites Training für das WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien mit dem kompletten Kader absolvieren können.

Auch Ilkay Gündogan war am Vormittag bei der Übungseinheit in Hamburg dabei. Der Mittelfeldspieler von Manchester City hatte am Vorabend beim ersten Training wegen eines grippalen Infektes gefehlt.