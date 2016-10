Löw konnte sich Lehmann als Co-Trainer vorstellen

Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem WM-Triumph 2014 den ehemaligen Torhüter Jens Lehmann als möglichen zusätzlichen Assistenztrainer der Fußball-Nationalmannschaft auf der Kandidatenliste gehabt.

«Wir haben uns vor der WM über einen Job als Co-Trainer unterhalten, was er sich damals gut vorstellen konnte», berichtete Lehmann jetzt in der «Bild»-Zeitung über das Gespräch vor dem Turnier in Brasilien. «Dabei ist es dann auch geblieben», ergänzte der 61-malige Nationalspieler Lehmann. Die Verpflichtung eines zweiten Torwarttrainers im DFB-Team neben Andreas Köpke ist bisher nicht mehr als eine Idee.